Минпромторг видит основания для снижения экспортных пошлин на алюминий и чугун

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг видит основания для снижения экспортных пошлин на некоторые виды металлов, в том числе алюминий, чугун и ферросплавы, заявил журналистам на полях ВЭФ-2021 глава министерства Денис Мантуров.

"Основания для пересмотра (в сторону понижения - ИФ) ставок есть по определенной номенклатуре. В частности, на чугун, на ферросплавы и на алюминий - это как минимум. Мы ведем диалог с коллегами по правительству, поэтому будем стараться находить здесь компромисс. Но с учетом того, что мы уже в сентябре находимся, а пошлина действует до конца декабря, то процесс даже принятия решения придется уже совсем на конец года, если такое решение будет принято. На следующий год у нас пока не предусмотрены пошлины", - сказал он.

При этом Мантуров отметил, что пока еще рано говорить об эффекте от введения с 1 августа экспортных пошлин, так как прошло мало времени. В то же время он обратил внимание на понижение цен на арматуру на внутреннем рынке по сравнению с июнем-июлем на 12-18%, на некоторые виды стального проката - на 15-16%.

"Поэтому в совокупности это дает определенный эффект, но это (введение пошлин - ИФ) было даже не с точки зрения снижения (цен на металлы - ИФ), это была фискальная мера для того, чтобы создавать подушку для тех отраслей, которые пострадали от резкого повышения цен на эти материалы", - напомнил министр.

С 1 августа в России действуют временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Они состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента, величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года. Пошлины действуют только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. Речь идет о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков. Конкретные предложения об изменении НДПИ для металлургической промышленности планируется подготовить к началу октября, пока идет обсуждение возможных вариантов, сообщил 31 августа амминистра финансов Алексей Сазанов.

На данный момент минимальная экспортная ставка на медь составляет $1226, никель - $2321, алюминий - $254.

Минимальная экспортная пошлина на плоский г/к прокат, сортовой прокат и арматуру составляет $115, х/к прокат - $133, нержавеющую сталь и ферросплавы - $150 за тонну. Железорудные окатыши и концентрат под действие пошлины не подпадают, она распространяется только на горячебрикетированное и прямовосстановленное железо (ставка - 15%, но не менее $54 за тонну). В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин, согласно которому минимальная экспортная пошлина на чугун была снижена до $54/тонна со $115/тонна.

6 августа президент Владимир Путин сообщил, что с 2022 года будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. "Это касается металлургической промышленности", - сказал он.