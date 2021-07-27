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Минэкономразвития получило просьбы металлургов по корректировке экспортных пошлин

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прорабатывает обращения металлургов по корректировке экспортных пошлин на отдельные виды продукции.

"В Минэкономразвития поступили обращения металлургических компаний, касающиеся корректировки ставок экспортных пошлин на отдельные виды металлопродукции. В настоящее время соответствующие обращения прорабатываются совместно с заинтересованными органами власти, в том числе Минпромторгом России", - сообщили Интерфаксу" в пресс-службе министерства. При этом в ведомстве не стали уточнять, о каких именно видах метпродукции и каком пересмотре пошлины идет речь.

Во вторник директор по экономике "Магнитогорского металлургического комбината" Андрей Еремин заявил, что правительство РФ обсуждает с металлургами понижение минимального значения экспортной пошлины на сортовой прокат.

"Сортовая заготовка не вся потребляется в России, так же, как и чугун, так же, как и DRI (железо прямого восстановления, от англ. Direct Reduced Iron - ИФ). По сути, пошлины настолько высоки, что сегодня экспорт заготовки стоит под сомнением", - отметил он в ходе конференции, организованной "ВТБ Капиталом".

"На наш взгляд, есть перегибы, негибкость пошлин в нижней границе. Потому что в какой-то момент времени при снижении цен на экспорте мы можем получить, что пошлина будет составлять не 15%, а 20-25%. Это, конечно, уже совершенно ненормальное явление", - добавил он.

В этом месяце премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на черные и цветные металлы. Согласно документу, размещенному на сайте правительства, минимальная экспортная пошлина на чугун понижается до $54/тонна с объявленных ранее $115/тонна.

Как сообщалось, правительство РФ запустило механизм изъятия части прибыли металлургов от благоприятной конъюнктуры, избрав для него формат временной экспортной пошлины, которые будут действовать с 1 августа до конца года. Согласно утвержденному в июне постановлению о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы, они будут состоять из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Минимальная экспортная пошлина на плоский г/к прокат, сортовой прокат и арматуру составляет $115, х/к прокат – $133, нержавеющую сталь и ферросплавы – $150 за тонну. Железорудные окатыши и концентрат под действие пошлины не подпадают, она распространяется только на горячебрикетированное и прямовосстановленное железо (ставка – 15%, но не менее $54 за тонну). Минимальная экспортная ставка на медь составит $1226, никель - $2321, алюминий - $254. Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Минэкономразвития РФ

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