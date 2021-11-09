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"Аэрофлот" повысил зарплаты пилотам

К лету перевозчик может восстановить зарплаты до "доковидного" уровня

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 1 ноября повысил зарплаты летным экипажам, заявил гендиректор компании Михаил Полубояринов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"В целом (на фоне ситуации с COVID-19 - ИФ) мы полностью сохранили коллектив и договорились также, что с 1 ноября за счет хорошо отработанной летней программы мы восстанавливаем стоимость летного часа, которая восстанавливает доход до определенного уровня, в среднем рост составляет до 30%", - сказал Полубояринов.

"И если у нас зима пройдет более или менее нормально, и мы сумеем подойти к следующему лету без новых волн ограничений по ковиду, по разлету, может быть, чуть больше станет международных направлений, транзит появится, мы восстановим полностью к 2019 году зарплату летных экипажей", - добавил он.

В начале пандемии мировые авиакомпании вынужденно заземлили большую часть авиапарка, в связи с чем выплаты летным и кабинным экипажам, которые зависят от налета, были снижены. В августе сообщалось, что Шереметьевский профсоюз летного состава просит "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов, предупреждая о дефиците кадров.

До пандемии зарплаты командиров воздушного судна в "Аэрофлоте" достигали 650 тыс. руб. в месяц, сейчас, по данным компании, они получают примерно 350 тыс. руб.

Аэрофлот Михаил Полубояринов Коронавирус

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