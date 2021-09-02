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"Почта России" допускает покупку оператора сети постаматов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - АО "Почта России" допускает в перспективе возможность купить оператора сети постаматов, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2021 глава компании Максим Акимов.

"Мы рассматриваем как возможности приобретения игрока, так и независимо от того купим ли мы какого-то оператора с постоматной сетью или нет, будем развивать собственную программу, в том числе и легких постаматов - то есть постаматов, которые не содержат терминалов и управляются с помощью мобильного телефона, - сказал он. - Если говорить про приобретение игроков - это не перспектива текущего года, но мы внимательно смотрим на то, что происходит на рынке. Если нам что-то будет интересно, мы этот вариант не исключаем для себя".

По словам Акимова, "Почта России" уже запустила около 2 тысяч постаматов в рамках собственной и партнерской сети в крупных населенных пунктах.

Максим Акимов Почта России ВЭФ-2021

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