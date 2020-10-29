Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:42Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 44 481 667+530 581

"Дочка" Alibaba запустит собственную сеть постаматов в России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Входящий в китайский холдинг Alibaba Group логистический оператор Cainiao Network запустит собственную сеть постаматов в России, говорится в пресс-релизе компании.

В течение года Cainiao планирует разместить более 1 тыс. постаматов по всей стране и сейчас расширяет пул партнеров, включая ритейлеров, в Москве и регионах.

На первом этапе компания начнет установку точек выдачи в Москве, Московской области и крупнейших мегаполисах, за год - расширит сеть на города-миллионники и города с населением от 500 тыс. человек.

Совокупные инвестиции в данный проект не раскрываются. Они выделяются в рамках инвестпрограммы на локализацию, поддержку российских продавцов и развитие ИТ-инфраструктуры, которая превышает 1 млрд рублей на 2020 финансовый год, начавшийся в мае.

За пределами Китая у компании собственная сеть постаматов будет только в РФ.

"Собственная сеть постаматов станет дополнением к партнерскому взаимодействию, которое Cainiao развивает с 2018 года. На сегодняшний день общее число партнерских пунктов выдачи заказов компании насчитывает около 15 тыс. по всей России, не включая отделения "Почты России", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас наибольшее количество заказов в партнерские точки выдачи компании приходится на города-миллионники. В первом полугодии 2020 года общее количество посылок, которые компания привезла российским покупателям, выросло на 60%.

Alibaba Group в партнерстве с Mail.ru Group, РФПИ и ПАО "Мегафон" развивает совместное предприятие в сфере электронной коммерции в РФ и СНГ AliExpress Russia. Cainiao является одним из логистических партнеров AliExpress по доставке товаров из Китая и по России.

"Мы предложим покупателям доставку в кобрендированные постоматы с ними и с рядом других партнеров по всей России. Например, мы плотно работаем с "Почтой России" и другими операторами над подобными проектами", - добавили в пресс-службе AliExpress Russia.

Cainiao Alibaba Group Почта России

Новости

Заблокирован сайт несуществующего райсуда в Иркутске

Что случилось этой ночью: четверг, 29 октября

Что произошло за день: среда, 28 октября

Рубль вечером продолжил активно снижаться к доллару и евро

Рынок акций РФ в среду обвалился вслед за миром

Генпрокуратура попросила США выдать бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода

Экономический кризис

Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве

Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве

Следствие попросило перевести CEO банка "Траст" под домашний арест

СК предъявил Анатолию Быкову обвинение в подстрекательстве к убийству

Дело Baring Vostok

Акционеры банка "Восточный" помирились и отзовут все иски

Акционеры банка "Восточный" помирились и отзовут все иски
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');