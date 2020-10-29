"Дочка" Alibaba запустит собственную сеть постаматов в России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Входящий в китайский холдинг Alibaba Group логистический оператор Cainiao Network запустит собственную сеть постаматов в России, говорится в пресс-релизе компании.

В течение года Cainiao планирует разместить более 1 тыс. постаматов по всей стране и сейчас расширяет пул партнеров, включая ритейлеров, в Москве и регионах.

На первом этапе компания начнет установку точек выдачи в Москве, Московской области и крупнейших мегаполисах, за год - расширит сеть на города-миллионники и города с населением от 500 тыс. человек.

Совокупные инвестиции в данный проект не раскрываются. Они выделяются в рамках инвестпрограммы на локализацию, поддержку российских продавцов и развитие ИТ-инфраструктуры, которая превышает 1 млрд рублей на 2020 финансовый год, начавшийся в мае.

За пределами Китая у компании собственная сеть постаматов будет только в РФ.

"Собственная сеть постаматов станет дополнением к партнерскому взаимодействию, которое Cainiao развивает с 2018 года. На сегодняшний день общее число партнерских пунктов выдачи заказов компании насчитывает около 15 тыс. по всей России, не включая отделения "Почты России", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас наибольшее количество заказов в партнерские точки выдачи компании приходится на города-миллионники. В первом полугодии 2020 года общее количество посылок, которые компания привезла российским покупателям, выросло на 60%.

Alibaba Group в партнерстве с Mail.ru Group, РФПИ и ПАО "Мегафон" развивает совместное предприятие в сфере электронной коммерции в РФ и СНГ AliExpress Russia. Cainiao является одним из логистических партнеров AliExpress по доставке товаров из Китая и по России.

"Мы предложим покупателям доставку в кобрендированные постоматы с ними и с рядом других партнеров по всей России. Например, мы плотно работаем с "Почтой России" и другими операторами над подобными проектами", - добавили в пресс-службе AliExpress Russia.