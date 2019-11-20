"Дикси" разместит постаматы Сбербанка в своих магазинах

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Дикси" подписала соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве по развитию логистической инфраструктуры "последней мили" с ООО "СберЛогистика" - логистической платформой Сбербанка.

Партнеры договорились о размещении постаматов "СберЛогистика" во всех магазинах торговых сетей "Дикси" и "Виктория", говорится в сообщении сторон. Постаматы будут размещены на условиях аренды. Соглашение предусматривает, что первые 2 тыс. постаматов будут установлены до конца 2020 года.

Кроме того, ритейлер получит возможность использовать постаматы "СберЛогистики" для выдачи собственных онлайн заказов.

Создание инфраструктуры для выдачи и отправки посылок в магазинах "становится необходимой частью ценностного предложения любой современной розничной точки", считает главный исполнительный директор группы "Дикси" Игорь Плетнев. "Особенно важно для нас, что "СберЛогистика" предоставляет свои постаматы для выдачи наших собственных онлайн-заказов. Такая схема партнерства обеспечит максимально эффективную загрузку постаматов и сделает их наиболее удобным для покупателей местом получения и отправки посылок", - цитируются в сообщении слова гендиректора "Дикси".

"Нам важно быть в удобном для клиента месте, находиться по пути его следования или там, где он часто бывает. Создание инфраструктуры, обеспечивающей полный спектр услуг доставки на последней миле, включая курьерскую доставку, доставку в пункты выдачи посылок и сеть постаматов - ключевое положение нашей стратегии", - сказал генеральный директор ООО "СберЛогистика" Сергей Малышев.

Группа "Дикси" была пятым по размеру выручки продовольственным ритейлером в России с долей 2,1% по итогам 2018 года (данные InfoLine). На конец прошлого года группа объединяла 2,707 тыс. магазинов, включая 2,537 тыс. магазинов "у дома" "Дикси" (это основной формат ритейлера), 129 супермаркетов "Виктория", а также 41 "компактный" гипермаркет (сети "Мегамарт" и "Минимарт").

В сентябре владельцы ритейлеров "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" закрыли сделку по объединению сетей. Холдинговая компания нового ритейлера - "ДКБР Мега Ритейл групп лимитед", зарегистрированная в мае 2019 года на Кипре. Совладельцы "Дикси" и "Бристоля" Игорь Кесаев и Сергей Кациев получили 51% в новой компании. 49% - у основателя "Красного и белого" Сергея Студенникова. Cтуденников оценивал выручку объединенной компании в 800 млрд рублей. Ритейлер стал третьим по выручке на российском рынке, опередив "Ленту".

В настоящее время полноценного интернет-магазина с услугой доставки у группы "Дикси" нет. На сайте супермаркетов "Виктория" доступна услуга заказа товаров, но забрать их можно только в магазине. Два года назад директор по логистике группы говорил, что ритейлер не исключает запуска онлайн-магазина с услугой доставки.

Как рассказал "Ведомостям" Плетнев, ритейлер начинает развивать онлайн-продажи и в первом полугодии 2020 года откроет интернет-магазин супермаркетов "Виктории" на одном из российских маркетплейсов (на каком именно, не уточнил). В ассортимент онлайн-магазина войдут все товары, кроме тех, которые требуют специального температурного режима, алкоголя и табака. Доставка будет доступна во всех регионах присутствия "Дикси".

Сбербанк объявил о создании компании "СберЛогистика" в мае 2019 года, в июле банк закрыл сделку по вхождению в капитал логистической платформы-агрегатора Shiptor, которая стала частью бизнеса "СберЛогистики". В октябре "СберЛогистика" открыла собственный склад класса А в Москве площадью около 50 тыс. кв.м, до конца 2019 года приступят к работе склады в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. К моменту выхода на рынок в ноябре платформа располагала собственными курьерскими службами в 19 городах и сетью из 6 тыс. пунктов приема и выдачи посылок.