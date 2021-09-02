В Сочи арестовали туриста, который проехался примотанным скотчем к автомобилю

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Суд Адлерского района Сочи арестовал иногороднего жителя за мелкое хулиганство и ряд нарушений правил дорожного движения.

Пять суток административного ареста получил 27-летний приезжий из Амурской области. Он ехал приклеенным скотчем к автомобилю, который мчался на большой скорости, сообщили в УВД Сочи в четверг.

В ходе мониторинга интернета сотрудники УВД Сочи нашли видеоролик, на котором молодой человек, приклеенный скотчем к автомобилю, передвигается по дороге города-курорта. Полицейские установили личность водителя.

По ориентировке на одной из улиц Сочи инспекторы ДПС остановили разыскиваемую машину и доставили водителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении него были составлены административные материалы по статьям 12.23 КоАП – нарушение правил перевозки, 12.6 КоАП – нарушение правил применения ремней и мотошлемов и 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство.