Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Сочи арестовали туриста, который проехался примотанным скотчем к автомобилю

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Суд Адлерского района Сочи арестовал иногороднего жителя за мелкое хулиганство и ряд нарушений правил дорожного движения.

Пять суток административного ареста получил 27-летний приезжий из Амурской области. Он ехал приклеенным скотчем к автомобилю, который мчался на большой скорости, сообщили в УВД Сочи в четверг.

В ходе мониторинга интернета сотрудники УВД Сочи нашли видеоролик, на котором молодой человек, приклеенный скотчем к автомобилю, передвигается по дороге города-курорта. Полицейские установили личность водителя.

По ориентировке на одной из улиц Сочи инспекторы ДПС остановили разыскиваемую машину и доставили водителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении него были составлены административные материалы по статьям 12.23 КоАП – нарушение правил перевозки, 12.6 КоАП – нарушение правил применения ремней и мотошлемов и 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство.

Сочи

Новости

ЦБ убрал точные даты публикации комментариев по инфляции из графика

Подозреваемый в насилии над детьми в Самаре найден мертвым

Рогозин заявил, что новая ракета "Сармат" обеспечит РФ ядерный щит на 30-40 лет

Рогозин заявил, что новая ракета "Сармат" обеспечит РФ ядерный щит на 30-40 лет

Минобороны решило взыскать с ОАК 10,7 млрд рублей

ЦБ собрался расширить действие полисов ДМС для трудовых мигрантов на всю Россию

ЦБ собрался расширить действие полисов ДМС для трудовых мигрантов на всю Россию
Восточный экономический форум - 2021

Путин заявил о нехватке врачей на Дальнем Востоке

Восточный экономический форум - 2021

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

В Кремле сочли евроатлантические стремления Украины опасными для РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');