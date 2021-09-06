Замглавы Роснедр Сергей Аксенов покидает ведомство

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель главы Федерального агентства по недропользованию Сергей Аксенов покидает ведомство, подтвердили "Интерфаксу" в Роснедрах.

Ранее Аксенов курировал управление геологии твердых полезных ископаемых.

В конце июня этого года Евгений Киселев, долгие годы возглавлявший Роснедра, был освобожден от своей должности. Его заместитель Евгений Петров временно исполняет обязанности руководителя.

С 2012 года Киселев работал в должности заместителя руководителя Федерального агентства по недропользованию, а с 2016 года состоял в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Роснедр.