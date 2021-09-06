Жалоба на пропажу денег при обыске квартиры блогера Хованского не подтвердилась

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Жалоба Марии Нелюбовой, подруги арестованного видеоблогера Юрия Хованского (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму), о пропаже денег из его квартиры в Петербурге при обыске в июне не нашла подтверждений, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"В июне в органы поступала информация о пропаже денег из квартиры Хованского при обыске. Была проведена проверка, факт пропажи денег не подтвердился", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник в СМИ появились заявления Нелюбовой о пропаже принадлежащих ей 600 тыс. рублей из квартиры Хованского в Петербурге после обыска, который прошел в июне перед задержанием блогера. По словам девушки, она подала по этому поводу несколько жалоб в разные ведомства, которые пока не получили движения.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" не располагает.

Сейчас Хованский по решению петербургского суда находится под стражей по делу об оправдании терроризма. По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года он исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете неизвестным.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году ("Норд-Ост"). Хованский сообщал, что не исполнял ее публично, принес извинения и назвал исполненное произведение "ужасной ошибкой".