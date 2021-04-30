Суд назначил адвокату Павлову запрет определенных действий
Он может свободно передвигаться и общаться с прессой
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения руководителю правозащитного объединения "Команда 29", адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия.
"В отношении Павлова судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Согласно постановлению, Павлов обязан своевременно и самостоятельно являться по вызову следователя и в суд.
Кроме того, на адвоката наложены следующие запреты: общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и Интернет, за исключением вызова скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем и контролирующим органом.
Ограничений на передвижение и общение со СМИ у Павлова нет.
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