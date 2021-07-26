Сафронова допросили как свидетеля по делу его адвоката и лишили права общаться с ним

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, допросили в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Ивана Павлова – его адвоката, которому вменяется разглашение данных предварительных расследования.

"На прошлой неделе Иван Сафронов был допрошен в качестве свидетеля по моему уголовному делу", - сообщил "Интерфаксу" Павлов в понедельник.

"Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон", - пояснил адвокат.

При этом, по его словам, он остается защитником Сафронова.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Павлов в апреле 2021 года стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования.

Следствие считает, что адвокат незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста.

Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными. Согласно позиции адвоката, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.

Дело Сафронова ведет ФСБ, Павлова – Следственный комитет.