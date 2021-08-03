Минюст подал иск, чтобы привлечь адвоката Павлова к дисциплинарной ответственности

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 24 августа рассмотрит иск регионального министерства юстиции об отмене решения городской адвокатской палаты в отношении адвоката Ивана Павлова, сообщил "Интерфаксу" его защитник Александр Мелешко.

"По моим данным, Минюст оспаривает решение Совета адвокатской палаты, которым ранее было отказано в удовлетворении представления управления Минюста, просившего привлечь адвоката Павлова к дисциплинарной ответственности за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по делу журналиста (Ивана) Сафронова", - пояснил адвокат.

При этом он подчеркнул, что "оценка соблюдения норм профессиональной этики является делом самого адвокатского сообщества, которое, как говорит закон, является независимым и самоуправляемым".

Ранее петербургский Минюст дважды безуспешно обращался в Адвокатскую палату Петербурга с представлениями о привлечении Павлова к дисциплинарной ответственности. Поводом для обоих предоставлений стали обращения из ФСБ. Спецслужба утверждает, что защитник отказался подчиниться следователю и дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова.

В апреле 2021 года Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова. Следствие считает, что адвокат незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста.

Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными. Согласно позиции адвоката, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. Павлов защищает журналиста со дня задержания.