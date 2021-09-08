Сафронов и Цуркан поддержали решение адвоката Павлова об эмиграции

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Подзащитные адвоката Ивана Павлова, уехавшего из России в связи с уголовным преследованием, поддержали его решение, заявил "Интерфаксу" адвокат Евгений Смирнов. Он много лет работает с Павловым по большинству дел юриста.

"Иван Сафронов (журналист, советник главы "Роскосмоса", обвиняемый в госизмене - ИФ) и Карина Цуркан (бывший топ-менеджер компании "Интер РАО", осужденная за шпионаж - ИФ) поддерживают решение Ивана Павлова покинуть страну, поскольку на свободе, хоть и за границей, он сможет продолжать оказывать им юридическую помощь. При этом никто из наших подзащитных не остался без адвоката, в каждом деле команда зашиты была усилена другими адвокатами, с которыми мы вместе продолжим работу", - сказал Смирнов агентству.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности, в том числе о государственной измене и шпионаже.

Накануне адвокат сообщил, что уехал в Грузию. Свое решение адвокат объяснил отсутствием возможностей продолжать профессиональную деятельность в России из-за уголовного преследования.

В апреле 2021 года Павлов стал фигурантом расследования о разглашении тайны следствия по делу Сафронова.

По решению суда, Павлову была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, адвокату было запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет. Ограничений на передвижение суд адвокату не установил.

Также 2021 году Павлов был вынужден прекратить деятельность организованного им правозащитного объединения "Команда 29". Сайт проекта оказался заблокирован по требованию Генпрокуратуры, так как, по версии надзора, он работал в рамках деятельности международной неправительственной организации чешской Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Общество свободы информации"). Она включена Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.