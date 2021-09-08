Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Членов радикальной террористической организации задержали в Омске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Деятельность членов законспирированной радикальной группировки, занимавшихся пропагандой терроризма, пресечена в Омске, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону в среду.

"Согласно имеющимся данным, граждане одной из стран Центрально-Азиатского региона в составе законспирированной радикальной террористической ячейки осуществляли противоправную деятельность по публичному оправданию и пропаганде терроризма среди своего окружения, а также их склонению к выезду в страны с повышенной террористической опасностью", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в дальнейшем фигуранты были намерены выехать из России для вступления в ряды одной из международных террористических структур. Куда именно планировали отправиться задержанные, в пресс-службе ведомства "Интерфаксу" не уточнили.

Деятельность террористической ячейки была пресечена сотрудниками регионального УФСБ при участии УМВД и силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии. В настоящее время в отношении троих активных членов ячейки возбуждены уголовные дела по статьям террористической направленности. Другие иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности радикальной группы, будут выдворены из страны.

Омск

Новости

"Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке

"Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке

В Баренцевом море при опрокидывании судна погиб один человек и трое пропали

Что произошло за день: вторник, 7 сентября

СК проверит сообщения о похищении детей в Тольятти отцом после развода

Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра в России

Пандемия коронавируса

Минздрав подготовит новый порядок совмещения прививок от COVID и гриппа

Минздрав подготовит новый порядок совмещения прививок от COVID и гриппа

Апелляция отклонила жалобу Навального на запрет проносить технику в колонию

Мишустин высказался за пересмотр модели работы "Почты России"

Уголовное дело о халатности завели после убийства 2 школьниц в Кузбассе

Обвиняемый в разглашении тайны следствия адвокат Иван Павлов уехал из РФ

Обвиняемый в разглашении тайны следствия адвокат Иван Павлов уехал из РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');