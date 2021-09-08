Членов радикальной террористической организации задержали в Омске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Деятельность членов законспирированной радикальной группировки, занимавшихся пропагандой терроризма, пресечена в Омске, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону в среду.

"Согласно имеющимся данным, граждане одной из стран Центрально-Азиатского региона в составе законспирированной радикальной террористической ячейки осуществляли противоправную деятельность по публичному оправданию и пропаганде терроризма среди своего окружения, а также их склонению к выезду в страны с повышенной террористической опасностью", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в дальнейшем фигуранты были намерены выехать из России для вступления в ряды одной из международных террористических структур. Куда именно планировали отправиться задержанные, в пресс-службе ведомства "Интерфаксу" не уточнили.

Деятельность террористической ячейки была пресечена сотрудниками регионального УФСБ при участии УМВД и силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии. В настоящее время в отношении троих активных членов ячейки возбуждены уголовные дела по статьям террористической направленности. Другие иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности радикальной группы, будут выдворены из страны.