Почти 2 млн руб. выманили мошенники у омича, пообещав заработок на бирже

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Поверив в возможность заработка на бирже, житель Омска оформил несколько кредитов и перевел мошенникам около 1,8 рублей, сообщает в среду пресс-служба УМВД России по региону.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 62-летний житель Октябрьского округа Омска.

В августе мужчине позвонил неизвестный, который представился ему брокером и рассказал о возможности дополнительного заработка с помощью ставок на бирже.

"В ходе телефонных разговоров собеседник попросил пенсионера скачать электронный кошелек и приложение, куда тот перевел 15 тыс. рублей. На протяжении нескольких дней омич "играл" на бирже, следуя инструкциям аналитика", - говорится в сообщении.

Некоторое время спустя лжеброкер сообщил ему, что якобы его ставки на бирже сыграли, поэтому для получения выигрыша мужчине необходимо внести более крупную сумму. Под этим предлогом заявитель сначала перевел на указанные мошенником счета 135 тыс. руб. из своих сбережений, а затем оформил еще несколько кредитов. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Общая сумма причиненного ущерба составила 1 млн 790 тыс. рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).