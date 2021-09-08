Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске достигло девяти

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске выросло до девяти человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Спасено девять человек, в том числе два ребенка. Пострадавшие доставлены в Ногинскую городскую больницу", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что для жильцов дома открыт пункт временного размещения на базе детского сада №2, в нем размещены 81 взрослый и 18 детей. На месте работают психологи центра экстренной психологической помощи.

На данный момент к работам привлечено 173 человека, включая кинологов, и 43 единицы техники.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате взрыва газа госпитализированы шесть пострадавших, включая двух детей. "Мужчина 64 лет в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Троим пострадавшим помощь оказывается амбулаторно", - сказал он журналистам.

Всего в результате инцидента пострадало девять человек, добавил помощник главы Минздрава.

"В пункте временного размещения зафиксировано пять обращений за медицинской помощью по соматическим заболеваниям. Медпомощь оказана амбулаторно", - добавил Кузнецов.

Взрыв газа произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. В результате взрыва, по последним данным СК, два человека погибли.