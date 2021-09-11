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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: суббота, 11 сентября

Подробности взрыва газа в Липецкой области, годовщина трагедии 11 сентября и побег из воинской части

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом. Предположительно речь идет об утечке газа и неисправности оборудования. Под завалами найдено тело третьего погибшего, но не исключено, что на месте взрыва могут быть еще люди.

- В Нью-Йорке прошла церемония памяти жертв терактов 11 сентября. Джо Байден прибыл на место, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. На церемонии огласили имена погибших, была несколько раз объявлена минута молчания.

- Вооруженный солдат сбежал из части в Кировской области. По данным источника в силовых структурах, 24-летний рядовой имеет при себе автомат Калашникова.

- Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем. Нарушений российской границы допущено не было.

- Криштиану Роналду провел первый матч после возвращения в МЮ. Португалец начал матч в стартовом составе и забил два гола.

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