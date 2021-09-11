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МЧС не исключило, что под завалами дома в Ельце могут быть еще люди

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На месте взрыва в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу в жилом доме взорвался газ, продолжается разбор завалов, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Как отмечается, по информации МЧС, там еще могут находиться пострадавшие.

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Ранее в субботу в МЧС РФ сообщили, что в двухэтажном доме в Елецком районе Липецкой области произошел взрыв газа, частично обрушилась стена. Всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек.

Жертвами взрыва в жилом доме стали три человека. Еще шесть человек пострадали, в том числе ребенок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело передано в аппарат следственного управления в производство следователей Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Липецкая область Елец Солидарность

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