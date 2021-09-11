В Нью-Йорке началась церемония памяти жертв терактов 11 сентября

У мемориала, посвященного жертвам терактов 11 сентября 2001 года, в Нью-Йорке Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке в субботу началась церемония в память жертв терактов, совершенных 11 сентября 2001 года.

На место, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, прибыли президент США Джо Байден с супругой Джилл, бывший президент США Барак Обама - они встретятся с семьями людей, погибших в результате этих терактов.

На церемонии будут оглашены имена погибших, а также несколько раз будет объявлена минута молчания: в 08:46 местного времени, когда первый самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра, 09:09, когда была атакована южная башня, в 09:37, когда был атакован Пентагон, в 09:59, когда рухнула северная башня, в 10:03 в память о пассажирах захваченного лайнера, рухнувшего близ города Шенксвилл (штат Пенсильвания), и в 10:28, когда обрушилась южная башня.

Ранее Байден выступил с обращением к нации по случаю 20-й годовщины терактов, которые унесли жизни почти 3 тыс. человек.