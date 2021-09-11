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В Нью-Йорке началась церемония памяти жертв терактов 11 сентября

В Нью-Йорке началась церемония памяти жертв терактов 11 сентября
У мемориала, посвященного жертвам терактов 11 сентября 2001 года, в Нью-Йорке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке в субботу началась церемония в память жертв терактов, совершенных 11 сентября 2001 года.

На место, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, прибыли президент США Джо Байден с супругой Джилл, бывший президент США Барак Обама - они встретятся с семьями людей, погибших в результате этих терактов.

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На церемонии будут оглашены имена погибших, а также несколько раз будет объявлена минута молчания: в 08:46 местного времени, когда первый самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра, 09:09, когда была атакована южная башня, в 09:37, когда был атакован Пентагон, в 09:59, когда рухнула северная башня, в 10:03 в память о пассажирах захваченного лайнера, рухнувшего близ города Шенксвилл (штат Пенсильвания), и в 10:28, когда обрушилась южная башня.

Ранее Байден выступил с обращением к нации по случаю 20-й годовщины терактов, которые унесли жизни почти 3 тыс. человек.

20-я годовщина терактов 11 сентября

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Первый лайнер, захваченный террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в 08:46, а второй - в Южную башню в 09:03 утра по местному времени. В башнях вспыхнул пожар, отрезав путь к спасению людям на верхних этажах. Меньше чем через два часа оба 110-этажных небоскреба рухнули.Находившиеся в непосредственной близости к эпицентру разрушений задыхались от цементной пыли Пожарные одними из первых прибыли на место взрывов башен-близнецов. 341 пожарный погиб в горящих зданиях.Почти все погибшие в результате взрыва башен Всемирного торгового центра были взрослыми. Жертвами теракта стали лишь восемь детей - все они находились на борту врезавшихся в здания самолетов. Однако более трех тысяч детей в результате терактов остались без одного из родителей. Из почти трех тысяч жертв терактов более двух с половиной тысяч человек погибли в зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, более 200 – в захваченных самолетах. Более шести тысяч человек получили ранения.На тушение пожаров ушло несколько недель. Горение и тление продолжалось 99 дней, прежде чем огонь был полностью ликвидирован.Известно, что в Южной башне Всемирного торгового центра 18 человек с этажей выше места удара смогли спастисьКроме разрушения башен-близнецов были серьезно повреждены или уничтожены другие строения Всемирного торгового центра: отель Marriott, православная греческая церковь Святого Николая, а также здания 7,6,5 и 4 World Trade CenterОдно крыло Пентагона было повреждено взрывом и огнём, часть здания обрушиласьПолная очистка территории в Нью-Йорке завершилась только к марту 2002 годаПо решению Конгресса с 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота. С 2009 года по инициативе членов семей погибших эта дата именуется также Общенациональный день служения и памяти.
Первый лайнер, захваченный террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в 08:46, а второй - в Южную башню в 09:03 утра по местному времени.
США Нью-Йорк

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