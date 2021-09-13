Троих пострадавших при крушении L-410 эвакуируют в Иркутск

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 санавиации с тремя пострадавшими при крушении самолета L-410 возле села Казачинское (Иркутская область) вылетел в Иркутск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Взлетели. В Иркутскую областную больницу отвезут", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета погибли четыре человека, включая пилота. В больницу были доставлены 12 человек.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Трое из них, в том числе второй пилот, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них - сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные - под наблюдением врачей. Одна из пассажирок покинула больницу после медосмотра.

Пассажирский самолет L-410 в воскресенье совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское. Он летел из Иркутска регулярным рейсом.

Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил агентству, что воздушное судно, на борту которого находились 16 человек, упал в ходе повторного захода на посадку. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, они уже командированы в регион.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.