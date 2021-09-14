В Брянске открыли дорогу-дамбу, проект которой пытались реализовать 40 лет назад

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Брянске во вторник состоялась церемония открытия движения по дороге-защитной дамбе "Брянск-I и Брянск-II", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства. Проект по строительству этой дороги пытались реализовать более 40 лет назад.

По словам собеседника агентства, новая дорога – это 5,4 км асфальтобенного покрытия и тротуаров с тремя кольцевыми транспортными развязками и дорожным ответвлением протяженностью 648 метров в сторону Набережной. На проезжей части – шесть полос. Стоимость объекта – более 2 млрд рублей.

В пресс-службе также сообщили, что в четверг также состоялась укладка первой балки нового моста через Десну, который станет важной составляющей дороги - защитной дамбы и будет иметь выход к улице Горького. Это реализация уже второго этапа строительства дороги. Существующий понтонный мост на набережной, эксплуатируемый более 25 лет, будет заменен новым четырехполосным железобетонным. В его основание будет забито 1248 свай, на которых возведут 12 опор, а на них разместят 198 балок. Новый железобетонный мост будет длиной 270 метров.

Строительство дороги обеспечит дальнейшее развитие жилищного строительства в Брянской городской агломерации, ликвидирует заторы в центре города, существенно уменьшит загруженность основных транспортных магистралей и оптимизирует движение транспортных потоков, соединив Советский, Володарский и Фокинский районы.

Дорога-дамба строилась по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Объект планировали сдать в 2022 году.