Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Брянске открыли дорогу-дамбу, проект которой пытались реализовать 40 лет назад

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Брянске во вторник состоялась церемония открытия движения по дороге-защитной дамбе "Брянск-I и Брянск-II", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства. Проект по строительству этой дороги пытались реализовать более 40 лет назад.

По словам собеседника агентства, новая дорога – это 5,4 км асфальтобенного покрытия и тротуаров с тремя кольцевыми транспортными развязками и дорожным ответвлением протяженностью 648 метров в сторону Набережной. На проезжей части – шесть полос. Стоимость объекта – более 2 млрд рублей.

В пресс-службе также сообщили, что в четверг также состоялась укладка первой балки нового моста через Десну, который станет важной составляющей дороги - защитной дамбы и будет иметь выход к улице Горького. Это реализация уже второго этапа строительства дороги. Существующий понтонный мост на набережной, эксплуатируемый более 25 лет, будет заменен новым четырехполосным железобетонным. В его основание будет забито 1248 свай, на которых возведут 12 опор, а на них разместят 198 балок. Новый железобетонный мост будет длиной 270 метров.

Строительство дороги обеспечит дальнейшее развитие жилищного строительства в Брянской городской агломерации, ликвидирует заторы в центре города, существенно уменьшит загруженность основных транспортных магистралей и оптимизирует движение транспортных потоков, соединив Советский, Володарский и Фокинский районы.

Дорога-дамба строилась по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Объект планировали сдать в 2022 году.

Брянск

Новости

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

Жителей Екатеринбурга оставили без света лесорубы

Жителей Екатеринбурга оставили без света лесорубы

ЕСПЧ признал нарушением ликвидацию партии Эдуарда Лимонова

Песков объяснил самоизоляцию Путина контактом с заболевшими COVID-19

Песков объяснил самоизоляцию Путина контактом с заболевшими COVID-19
Пандемия коронавируса

Путин сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции

Приставы связали визит в офис Google с решением суда по "Умному голосованию"

Приставы связали визит в офис Google с решением суда по "Умному голосованию"

Общежитие для мигрантов в подмосковном селе закроют после убийства пенсионерки

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 17 837 человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 17 837 человек

Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму

Бывшего главного налоговика Елабуги обвинили в приписке компании долгов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');