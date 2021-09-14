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ЕСПЧ признал нарушением ликвидацию партии Эдуарда Лимонова

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал, что российские власти нарушили Европейскую конвенцию по правам человека, ликвидировав Национал-большевистскую партию (НБП, признана в РФ экстремистской) писателя и политика Эдуарда Лимонова (Савенко).

Как следует из сообщения, суд установил, что РФ нарушила ст. 11 Конвенции - свобода собраний и объединений - в контексте ликвидации НБП и отказа в регистрации ее как политической партии. Заявители жалобы - члены исполнительного комитета НБП - указывали, что решение о ликвидации объединения было "несоразмерным и ненужным" в демократическом обществе, а отказ в регистрации партии не был должным образом обоснован.

Кроме того, суд взыскал с РФ 10 тысяч евро солидарно в пользу заявителей жалобы: Александра Аверина, Сергея Фомченкова, Алексея Волынцы, Андрея Дмитриева, а также детей Лимонова в связи с его смертью - Александры и Богдана Савенко.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат заявителей Дмитрий Аграновский, выводы ЕСПЧ могут стать основанием для пересмотра решения о признании НБП экстремистской и запрете ее деятельности в РФ. В связи с этим защита намерена обратиться в Мосгорсуд после вступления решения ЕСПЧ в силу.

"Мы надеемся пересмотреть судебное решение о запрете НБП и надеемся, что решение ЕСПЧ также поможет существованию в легальном поле незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова". Это будет способствовать укреплению демократического процесса в России", - сказал адвокат.

НБП была признана экстремистской решением суда по иску прокуратуры в 2007 году.

Лимонов скончался весной 2020 года.

ЕСПЧ Эдуард Лимонов

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