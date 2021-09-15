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Попова предупредила о новых подъемах заболеваемости коронавирусом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Новые подъемы заболеваемости коронавирусом будут фиксироваться в России до достижения необходимого уровня иммунитета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Да, подъемы будут и дальше. Сезон простудных заболеваний приходит (...), но главное – мы должны привиты. Подъемы будут до тех пор, пока у нас не будет иммунитета", - сказала Попова журналистам в среду.

Она отметила важность соблюдения противоэпидемических мер, так как далеко не все их соблюдают. Если граждане не будут носить маски, подъёмы заболеваемости также продолжатся, подчеркнула глава ведомства.

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3 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в РФ необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 млн человек. По ее словам, достичь этого показателя планируется к 1 ноября текущего года.

По данным вице-премьера, на 10 сентября в РФ 46,5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полностью вакцинированы 39,8 млн.

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января, в настоящий момент для населения доступны четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные в центре им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

Помимо этого, с июля в РФ началась ревакцинация от COVID-19.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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