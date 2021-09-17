В НИИ Роспотребнадзора заявили, что пока рано говорить о новой волне COVID

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В России идет рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, но пока рано говорить о новой волне коронавируса. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"С началом осеннего похолодания некоторый подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями неизбежен. Этому способствует и ухудшающаяся погода, и то, что люди возвращаются с отдыха и количество социальных контактов стремительно возрастает, и с осенней перестройкой иммунной системы", - сказал Горелов, отвечая на вопрос, с чем связан рост случаев COVID-19 в последнее время в России.

"Тем не менее, говорить о новой волне коронавируса преждевременно. Пока ситуация достаточно стабильная, а незначительные суточные колебания заболеваемости, в пределах 2-3%, для фазы стабилизации допустимы", - отметил он.

По его словам, сейчас в целом по России циркулирует дельта-штамм, который практически вытеснил остальные. "В Москве большинство случаев заболеваемости обусловлены дельта-штаммом. Встречаются и иные штаммы, но в единичных экземплярах", - пояснил Горелов.

Он подчеркнул, что самая действенная мера профилактики на сегодня – это вакцинация от гриппа и коронавируса.

"Тем, кто еще не сделал прививку от коронавируса или кому подошло время ревакцинации, необходимо в самое ближайшее время сделать ее и, спустя месяц после прививки от ковида вакцинироваться от гриппа. Резкий подъем заболеваемости гриппом, как правило, начинается в ноябре, так что время на вакцинацию есть. И, конечно, по-прежнему важно носить маски, соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию", - рекомендовал Горелов.

Последние несколько дней в России наблюдается прирост ежесуточных новых случаев COVID-19. Накануне в РФ были зафиксированы максимальные с 25 августа 19 594 новых случаев коронавируса. В пятницу за сутки в стране заболели уже почти 20 тысяч человек (19 905). Прирост заболевания фиксируется в столице, где накануне было выявлено максимальное с 13 августа число заболевших - 2 479, в пятницу в городе заболели уже 2 537 человек.

О возможном очередном подъеме заболеваемости коронавирусом осенью говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В начале сентября в интервью "Интерфаксу" она сказала, что "ожидает подъем осенью", но надеется, что он будет ниже предыдущих.

Также о высокой вероятности четвертой волны COVID-19 в столице этой осенью говорил и глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. "Мы уже знаем, что будет сейчас в сентябре - а вероятность четвертой волны (коронавируса) она очень высокая", - сказал Хрипун на IV Форуме социальных инноваций регионов.