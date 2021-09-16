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Во Владимирской области осудили мать, избивавшую сына выбивалкой для ковров

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Суд признал виновной в неисполнении родительских обязанностей жительницу Владимирской области, на протяжении нескольких лет избивавшую собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, женщину ограничили в родительских правах.

Судом установлено, что с октября 2018 года по апрель 2020 года мать мальчика 2007 года рождения применяла в целях воспитания методы жестокого физического насилия.

В частности, женщина неоднократно била сына различными предметами, оскорбляла и унижала, оставляла без пищи, своевременно не оказывала ему медицинскую помощь. Раны у ребенка были инфицированы и воспалились.

"При помощи пластиковой выбивалки для ковров и обрезка металлопластиковой трубы наносила ребенку множественные удары по ягодицам", - говорится в сообщении.

Малолетнему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Владимирская область

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