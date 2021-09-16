Пенсионер в Перми открыл стрельбу из окна квартиры

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Перми в четверг задержали пенсионера, открывшего стрельбу в своей квартире. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Около 11:00 в полицию из ЕДДС поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по ул.Свиязева слышны выстрелы. В ходе спецоперации полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии проникли в жилище и задержали хозяина квартиры. Им оказался пенсионер 1940 г.р. В ходе инцидента никто не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

У мужчины было "изъято оружие с признаками переделки", оно в настоящее время направлено на экспертизу.

Между тем местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что пенсионер якобы стрелял из окна своей квартиры в сторону расположенного рядом детсада.

В свою очередь региональное следственное управление СКР сообщает о возбуждении в отношении пермяка уголовного дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным следствия, ранее наряд сотрудников полиции выехал на сообщение о стрельбе. Находясь в подъезде дома, полицейские потребовали от мужчины ее прекратить.

"На что он, находясь внутри своей квартиры, произвел несколько выстрелов из ружья в направлении сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Медики осмотрели пенсионера. В настоящее время он помещен в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь, добавляет СУ СКР.