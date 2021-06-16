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Шесть человек остаются в реанимации после пожара на новосибирской АГЗС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Одного из пострадавших при пожаре на газовой автозаправке в Новосибирске перевели из реанимации в ожоговое отделение, сообщили "Интерфаксу" в Новосибирской областной клинической больнице.

"Одного пациента накануне выписали, еще одного перевели из реанимации в ожоговое отделение", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, в больнице остаются 16 пострадавших, шестеро из них - в реанимации.

Пожар и взрывы на АГЗС произошли в Новосибирске 14 июня. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 1,5 тыс. кв. м, он охватил не только заправку, но и прилегающие складские и технические помещения. Пострадали 34 человека, 17 человек из них были госпитализированы с ожогами, семеро - в тяжелом состоянии. Погибших нет.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в качестве подозреваемых задержаны директор и инженер заправки.

Новосибирск

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