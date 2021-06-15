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Задержан директор взорвавшейся в Новосибирске АГЗС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Директор газовой автозаправки в Новосибирске, где накануне произошел взрыв и пожар, задержан в качестве подозреваемого, сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

"Задержан директор АГЗС в порядке ст. 91 УПК РФ, завтра будет решаться вопрос о мере пресечения", - сказал Смагоринский журналистам.

Он также сообщил, что в настоящее время прокуратура проверяет вместе с Ростехнадзором все АГЗС Новосибирска, всего их 31. "Проверено пять, нарушения имеют место", - сказал он.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев сообщил, что тот объем газа, выброс которого произошел на заправке, выгорел сразу, дальнейшее горение происходило в складских помещениях.

По его словам, в окружающих АГЗС складах хранились автопокрышки, небольшие баллончики с бытовым газом, находились станция по заправке газовых баллонов, станция техобслуживания, текстиль и т.д.

Днем 14 июня начался пожар на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом, разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость. Огонь перекинулся на соседние гаражи, там разгерметизировались газовые баллоны. Пожар был ликвидирован поздно вечером в понедельник. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров. Пострадали 34 человека, 17 госпитализированы, в том числе семь - в тяжелом состоянии. Погибших нет.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость. По факту пожара возбуждено уголовное дело по по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Новосибирск

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