Беглого осужденного задержали в Омске

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Омские полицейские задержали осужденного, несколько дней назад самовольно покинувшего территорию колонии-поселения, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в пятницу.

Информация о том, что в районе Русско-Полянского тракта находится мужчина, схожий по приметам с гражданином, разыскиваемым в связи с побегом из исправительного учреждения, поступила в дежурную часть полиции накануне около 22:00 по местному времени (19:00 мск).

"На место прибыла следственно-оперативная группа. Злоумышленник попытался скрыться, однако в скором времени был задержан сотрудниками полиции во дворе близлежащего микрорайона", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы), санкцией которой предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

В пресс-службе ведомства отмечают, что ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за угон, вымогательство, разбой, незаконный оборот оружия и убийство.

Как сообщалось ранее УФСИН России по региону, побег осужденным был совершен в минувшее воскресенье из колонии-поселения №13, куда его этапировали для отбытия оставшейся части наказания из омской ИК №6.