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Четверо членов одной семьи арестованы в Омске за наркоторговлю

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники наркоконтроля задержали в Омске гражданских супругов, а также родителей одного из них, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в пятницу.

"Организатором наркобизнеса являлся неоднократно судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 46-летний омич, (который) вовлек в преступную деятельность свою 32-летнюю сожительницу, а также ее родителей 58 и 63 лет", - говорится в сообщении.

Всех четырех фигурантов полицейские задержали по нескольким адресам при силовой поддержке отряда спецназа "Гром". По месту жительства соучастников изъяли около 500 граммов синтетических наркотиков, упаковочный материал, телефоны, ноутбук, золотые изделия, около полумиллиона рублей и два дорогих автомобиля.

В УМВД отмечают, что в результате этого задержания до потребителя не дошло около 3 тыс. разовых доз наркосинтетики на сумму более 1 млн рублей.

"По сведениям полицейских, наркотические средства сбывались подельниками только проверенным покупателям, которые приходили по рекомендациям постоянных клиентов. Об этом свидетельствуют изъятые в ходе обыска списки должников, которым "товар" мог передаваться без своевременной оплаты", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.228.1 УК РФ. Всем задержанным предъявлено обвинение, они арестованы.

Двух несовершеннолетних детей фигурантов дела изъяли из семьи и передали в социальное учреждение.

Омск

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