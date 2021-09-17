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Суд отклонил жалобу Кара-Мурзы-младшего на отказ в возбуждении дела о покушении

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, просившего признать незаконным решение Следственного комитета не возбуждать уголовное дело о покушении на его убийство.

"В удовлетворении жалобы, поданной в порядке статьи 125 УК РФ (проверка законности и обоснованности действий (бездействия) и решений следователя - ИФ), отказано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Как заявил ранее сам Кара-Мурза, в 2021 году он получил два ответа от СК на заявления о покушении на его убийство. По его словам, главк московского СК сообщил ему, что следственный отдел по району Хамовники провел проверку по его заявлению, по итогам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления". В свою очередь, в самом отделе, утверждает Кара-Мурза, ему сообщили, что заявление к ним "не поступало, не регистрировалось и не рассматривалось".

Кара-Мурза-младший в 2015 и в 2017 году был госпитализирован в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. В обоих случаях он находился в критическом состоянии на гемодиализе и аппарате искусственной вентиляции легких.

На тот момент главный врач 79-й московской городской клинической больницы Денис Проценко заявлял об отсутствии у медиков оснований утверждать, что резкое ухудшение самочувствия Кара-Мурзы было вызвано токсическим отравлением.

Вместе с тем, по данным расследовательских проектов Bellingcat и The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом - ИФ), к возможному отравлению Кара-Мурзы-младшего могли быть причастны сотрудники российских спецслужб.

Владимир Кара-Мурза

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