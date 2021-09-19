На выборах главы Пензенской области лидирует врио губернатора Мельниченко с 92,1% голосов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко по итогам обработки 0,09% протоколов лидирует на выборах главы региона, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

Он набирает 92,15% голосов.

Вторым идет кандидат от "Справедливой России - За правду" Алексей Шпагин, у него 3,59%. На третьем месте кандидат от ЛДПР Александр Васильев и кандидат от "Партии пенсионеров" Петр Чугай - у них по 1,57%. Кандидат от КПРФ Олег Каляпин набирает 1,12%.

Олег Мельниченко - врио руководителя Пензенской области с 26 марта 2021 года. На выборы идет от партии "Единая Россия".