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Врио губернатора Белгородской области Гладков побеждает на выборах главы региона

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На досрочных выборах главы Белгородской области по результатам обработки 99,29% избирательных бюллетеней врио губернатора Вячеслав Гладков от "Единой России" набирает 78,82% голосов, сообщает облизбирком.

На втором месте кандидат от КПРФ Кирилл Скачко с 9,92%, третий результат у кандидата от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Юрия Осетрова - 3,76%. Представитель "Партии пенсионеров" Владимир Абельмазов и кандидат от ЛДПР Евгений Дрёмов набрали по 2,9%.

Явка избирателей на выборы в регионе составила 57,1%, превысив показатель 2017 года, когда на выборы губернатора пришли 54,69% от числа избирателей, включенных в списки на территории региона. По состоянию на 19:30 по московскому времени 19 сентября проголосовало более 700,3 тыс. белгородцев из 1 млн 225,7 тыс. зарегистрированных.

Вячеслав Гладков был назначен на должность врио губернатора Белгородской области указом президента от 18 ноября 2020 года после досрочного ухода с поста губернатора Евгения Савченко.

Гладков в 2018-2020 годах работал вице-премьером Ставропольского края, руководителем аппарата правительства Ставрополья. Двумя годами ранее занимал должность замгубернатора Севастополя по внутренней политике. Политическую деятельность начал в 2000 году в Пензенской области, где в течение 16 лет проработал на различных должностях в администрации города Заречный.

Белгородская область Вячеслав Гладков Единая Россия

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