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В Белгороде запустили автобусы для зараженных коронавирусом

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Белгороде запустили специальные автобусы для доставки зараженных COVID-19 в амбулаторный коронавирусный центр, открытый 25 октября на базе поликлиники №6, сообщил в инстаграме губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, автобусы с табличкой "Поликлиника №6" будут ходить по пяти маршрутам. После каждого рейса в них будут проводить комплексную дезинфекцию. Гладков призвал земляков пользоваться этими автобусами при наличии симптомов заболевания, чтобы не подвергать риску пассажиров обычного транспорта.

Тем, кому новые маршруты не подходят, губернатор предложил использовать личные машины или вызывать спецавтомобили.

"Выделено 30 машин от поликлиники. Еще 24 выделяют органы соцзащиты для доставки людей старше 55 лет. С четверга 2 машины в тестовом режиме будут работать по Белгороду", - уточнил он и добавил, что вызвать спецтранспорт можно будет по назначению врача, который вызовет пациента в поликлинику.

Новый амбулаторный ковид-центр в Белгороде принимает не только жителей города, но и Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского городских округов. На базе центра работают 36 выездных бригад для обслуживания пациентов на дому.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Белгород коронавирус Вячеслав Гладков

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