Партия "Яблоко" не будет представлена в Думе после поражения Митрохина

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Митрохин, представляющий партию "Яблоко" на выборах в Государственную думу, опустился на второе место в своем одномандатном округе, таким образом партия не будет представлена в Госдуме, следует из предварительных данных Центризбиркома.

Согласно данным, представленным в информцентре ЦИК в понедельник утром, после подсчета 100% протоколов УИК в столичном округе №208 Митрохин набирает 21,85% и опускается на второе место. Лидирует в этом округе самовыдвиженец Олег Леонов, который набрал 26,28% голосов.

Согласно данным ЦИК РФ по одномандатным округам после обработки 92,09% голосов, партия "Яблоко" не получает ни одного места в Госдуме.

В РФ накануне завершилось голосование на выборах, которое проходило с 17 по 19 сентября. Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.