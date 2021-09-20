Поиск
Хроника последних дней СССР

Партия "Яблоко" не будет представлена в Думе после поражения Митрохина

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Митрохин, представляющий партию "Яблоко" на выборах в Государственную думу, опустился на второе место в своем одномандатном округе, таким образом партия не будет представлена в Госдуме, следует из предварительных данных Центризбиркома.

Согласно данным, представленным в информцентре ЦИК в понедельник утром, после подсчета 100% протоколов УИК в столичном округе №208 Митрохин набирает 21,85% и опускается на второе место. Лидирует в этом округе самовыдвиженец Олег Леонов, который набрал 26,28% голосов.

Согласно данным ЦИК РФ по одномандатным округам после обработки 92,09% голосов, партия "Яблоко" не получает ни одного места в Госдуме.

В РФ накануне завершилось голосование на выборах, которое проходило с 17 по 19 сентября. Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Сергей Митрохин Яблоко Москва ЦИК РФ Госдума

Новости по теме

Новости

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19
Нападения в школах и вузах

Минздрав сообщил о семи госпитализированных после стрельбы в Перми

Нападения в школах и вузах

Мишустин направил в Пермь Мурашко и Фалькова

Мишустин направил в Пермь Мурашко и Фалькова

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов
Нападения в школах и вузах

Восемь человек погибли в результате стрельбы в университете в Перми

Женщина скончалась во время полета из Антальи в Екатеринбург

Нападения в школах и вузах

СК сообщил о пятерых погибших при стрельбе в Перми

СКР начал доследственные проверки по фактам нарушений на выборах

Нападения в школах и вузах

Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан

Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан
Нападения в школах и вузах

Источник сообщил о нейтрализации стрелявшего в Перми

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');