Митрохин побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Митрохин, представляющий партию "Яблоко" на выборах в Государственную думу, побеждает в своем одномандатном округе, следует из предварительных данных Центризбиркома.

Согласно данным, представленным в информцентре ЦИК в понедельник утром, после подсчета 80,97% протоколов УИК в столичном округе №208 Митрохин набирает 26,84%.

За Митрохиным идет самовыдвиженец Олег Леонов с 19,49%, после них - Нина Останина с 12,24%.