"Коммерсантъ" узнал о планах РЖД увеличить CAPEX до 2025 года на 800 млрд рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" готовится скорректировать инвестпрограмму до 2025 года в соответствии с пожеланиями президент, она может может быть увеличена на 800 млрд рублей, до 4,3 трлн рублей, узнали источники "Коммерсанта".

По их сведениям, вложения в 2022 году запланированы на уровне 1,06 трлн рублей, в 2023 и 2024 годах - в размере 1,18 и 1,16 трлн рублей соответственно, в 2025 году - 882 млрд рублей.

Прежняя версия инвестиционной программы, утвержденная в конце 2020 года, предполагала 700-800 млрд рублей ежегодных вложений в 2021-2023 годах, напоминает газета.

Как и прежде, основным источником инвестиций должны стать собственные средства монополии (707 млрд рублей. Вливания из бюджета, как предполагается, сократятся на 36 млрд рублей, до 194 млрд рублей, а поступления из Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличатся на 97 млрд рублей, до 137 млрд рублей.

Из проекта, по данным "Коммерсанта", будет исключена мегастройка - линия Кривенковская-Сочи, призванная заменить железную дорогу вдоль черноморского побережья (ранее в 2022-2025 годах на это закладывалось 138 млрд рублей). Из почти 350 млрд рублей инвестиций в другие проекты "южного кластера" в новом варманте программы осталось лишь 1,7 млрд рублей.

Вложения в высокоскоростную магистраль Москва - Санкт-Петербург сократят на 132 млрд (с 225 млрд рублей), продолжает газета. Министр финанасов Антон Силуанов 21 сентября заявил, что проект может быть реализован на заемные средства.

В то же время, пишет издание, в повестку вернулся Северный широтный ход (СШХ, смычка между Северной и Свердловской железными дорогами РЖД на Ямале длиной 700 км). На проект предусмотрено 150,5 млрд руб. В апреле о необходимости начать строительство СШХ заявлял президент РФ Владимир Путин, указывав, что профинансировать его можно было бы за счет инфраструктурных кредитов регионам.

На прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что заявка Ямала по СШХ "на выходе". В августе Минэкономразвития сообщало о возможности финансирования проекта из ФНБ, отмечает издание. Пока, по его информации, в проекте инвестиционной программы "Российских железные дороги" основной объем инвестиций на Северный широтный ход все равно предусматривается из средств самой монополии (83,2 млрд рублей), из Фонда национального благосостояния и от Ямало-Ненецкого автономного округа должно поступить 32 и 35 млрд рублей соответственно.

Больше всего денег предлагается добавить на проекты обновления ж/д инфраструктуры, пишет газета: до 2025 года на них дополнительно предусмотрен 1 трлн рублей. Как считает "Коммерсантъ", это перекликается с замечанием Путина в декабре 2020 года о том, что "количество железнодорожного хозяйства, требующего ремонта, сокращается, но все-таки оно еще не достигло уровня даже 2015 года, поэтому есть над чем работать".