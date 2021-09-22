Пермский Минздрав разъяснил сообщение о 43 пострадавших при стрельбе в вузе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Пермского края разъяснило информацию о том, кто попал в число 43 пострадавших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ).

"По информации на 11:00 в числе пострадавших в ПГНИУ числится 43 человека. В их число включены шесть погибших, 12 пациентов, госпитализированных в медучреждения Перми, семь пациентов, направленных на лечение в федеральные центры Москвы. 18 пациентов проходят лечение амбулаторно на дому, под наблюдением врачей. Среди них в том числе те, кто обратился за помощью уже после происшествия", - сообщается на странице регионального Минздрава в инстаграме.

В среду на заседании краевого правительства министр здравоохранения региона Анастасия Крутень впервые после инцидента официально сообщила, что в результате происшествия пострадали 43 человека.

"На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное крайне тяжелое. Все остальные 11 человек, находящихся в стационаре, в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии находящиеся на амбулаторном лечении", - заявляла Крутень.

В первые дни после трагедии Минздрав РФ сообщал о шести погибших и 24 пострадавших. Других официальных данных в последующие дни не было.

Утром 20 сентября студент юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, погибли шесть человек. Инспектор ДПС, младший лейтенант полиции Перми Константин Калинин, в числе первых прибыл на место по сообщению о стрельбе. Он открыл огонь по вооруженному студенту и ранил его. Бекмансурова госпитализировали. Позже Минздрав подтвердил, что ему ампутировали ногу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Доступ на территорию вуза закрыт.