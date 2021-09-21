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Семеро раненых при стрельбе в Перми остаются в тяжелом состоянии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Семь пострадавших в результате вооруженного нападения на Пермский государственный университет нормально перенесли эвакуацию в Москву, но остаются в стабильно тяжелом состоянии, сообщил во вторник вечером помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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"Все пациенты перенесли медицинскую эвакуацию без осложнений. Их состояние остается стабильно тяжелым", - сообщил Кузнецов журналистам.

Он напомнил, что эвакуированные спецбортом МЧС в Москву пациенты находятся в реанимациях ведущих федеральных центров Минздрава России, их обследование продолжается.

Утром 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Стрельба в Пермском государственном университете

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Хроника 03 февраля 2014 года – 21 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь

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