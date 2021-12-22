Суд в январе решит вопрос о сроке лечения шамана Габышева

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Суд в конце января 2022 года рассмотрит вопрос о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в психиатрической больнице в Новосибирске, сообщил в соцсетях его адвокат Алексей Прянишников. 20-21 января осмотреть Габышева должна врачебная комиссия, суд рассмотрит его дело в течение недели после комиссии.

26 января 2022 года будет уже шесть месяцев, как Габышев находится на лечение, врачебная комиссия в таких случаях по закону проводится каждые полгода, объяснил Прянишников. Суд принимает решение о продлении или прекращении лечения на основании решения комиссии.

"В заседании от защиты будут участвовать три человека: я и защитники из Якутска (адвокат Ольга Тимофеева и бывшая депутат законодательного собрания Якутии Сулустаана Мыраан, она была с нами на протяжении всего процесса в суде). Также планируется присутствие специалиста-психиатра из Москвы", - добавил Прянишников.

В феврале должно быть назначено рассмотрение судом жалобы защитников Габышева на принудительное лечение в 9 кассационном суде во Владивостоке. Защиту устроит только его освобождение, а если суд примет иное решение, они дойдут до Верховного Суда России и ЕСПЧ, отметил Прянишников.

В марте 2019 года Габышев выходил в пеший поход из Якутска в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. но осенью 2019 года на шамана завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, вернули в Якутск и он прервал свой "поход".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.

В начале 2021 года Габышев объявил, что в марте снова выйдет в Москву. В июле 2021 года Якутский городской суд направил его на принудительное лечение, поскольку ранее он отказывался приходить на осмотр и лечиться амбулаторно. Сейчас он находится в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением.