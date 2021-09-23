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Хроника последних дней СССР

Нижегородский Минздрав заявил о начале четвертой волны COVID в регионе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Очередная волна подъема заболеваемости коронавирусом отмечается в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Началась четвертая волна. Подъем очень быстрый, тяжелых случаев больше, чем в первые три волны. А значит, пойдет вверх и смертность. Вакцина - высокий шанс остаться в живых", - написал министр в своем инстаграме и призвал прививаться пожилых людей.

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Он также отметил, что в ряде групп соцсетей распространяется ложная информация о дефиците вакцины на территории региона. "Информация не соответствует действительности. В настоящий момент запас вакцины составляет более 400 тыс. доз", - уточнил глава нижегородского Минздрава.

В Нижегородской области, по данным федерального оперштаба, последние семь дней растет число заболевших COVID-19 - выявляется около 500 случаев ежесуточно.

Накануне министр сообщал, что в регионе более 1 млн человек привились от коронавируса.

Территориальное управление Роспотребнадзора отмечало, что в Нижегородской области вакцинацией охвачено более трети взрослого населения.

Нижегородская область коронавирус

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