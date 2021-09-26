На свалке в Алтайском крае нашли пакет с паспортами

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пакет с российскими паспортами обнаружен на свалке в Волчихинском районе Алтайского края, начата проверка, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

Проверку проводят сотрудники управления по вопросам миграции и оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Установлено, что документы были подготовлены сотрудником для дальнейшего уничтожения - в них были проставлены соответствующие штампы, вырезаны номера. По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку. Как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию", - рассказали в пресс-службе.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение.