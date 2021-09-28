В Кремле не усматривают в существовании ЧОПов противоречия законам РФ

Так Песков ответил на брифинге на вопрос о ЧВК

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На данный момент существование частных компаний, оказывающих в том числе охранные услуги за рубежом, не противоречит российскому законодательству, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно в законодательстве у нас нет никаких положений, которые бы регулировали эту деятельность. С другой стороны, есть целый ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные и охранные услуги, в том числе за пределами нашей страны, - сказал он на брифинге. - В этом нет ничего противоречащего нашему законодательству".

Он допустил, что если противоречия все же будут выявлены, то может потребоваться совершенствование законодательства.

Так он прокомментировал высказывание на полях Генассамблеи ООН главы МИД Сергея Лаврова о российских частных военных компаниях. Журналисты спросили Пескова, не считает ли президент необходимым законодательно урегулировать существование таких компаний.

Тема российских ЧВК всплыла в мировой политике в сентябре. Сначала СМИ сообщили, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Такой вариант развития событий раскритиковали в Париже, Берлине и Брюсселе.

26 сентября премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна чувствует себя покинутой Францией, поэтому ее руководство ищет другую военную помощь и обратилось к российской частной военной компании.

Это подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров: "Они (власти Мали - ИФ) обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами". Министр отметил, что французским военным победить террористов в Мали не удалось.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о ЧВК, ранее называл их частными охранными компаниями, которые не связаны с российским государством. Он также отмечал, что запрещать частный охранный бизнес нецелесообразно.