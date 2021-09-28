Путин заявил о планах увеличить темпы индексации зарплат силовиков

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Темпы индексации зарплат сотрудников правоохранительных органов в 2023 году будут увеличены на 5%, чтобы приблизить их к зарплатам военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

В целом же, отметил Путин, в ближайшие два года общая сумма денежного содержания сотрудников МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других правоохранительных органов будет расти темпами по 9% в год.

"Тем самым мы сократим разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался за последние годы", - пояснил он.