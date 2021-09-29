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Суд отменил решение о праве собственности епархии на здания Среднеуральского монастыря

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми отменил решение первой инстанции о признании за Екатеринбургской епархией права собственности на 14 зданий на территории Среднеуральского женского монастыря, следует из материалов суда.

Среднеуральский монастырь получил широкую известность в 2020 году, когда там несколько месяцев "держал осаду" бывший духовник обители Николай Романов (отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий). Романова в конце декабря вывезли из монастыря силовики, перевезли в Москву, и он был арестован по уголовному делу. Его последователей постепенно вывезли из обители, и Екатеринбургская епархия начала оформлять право собственности на монастырские здания. Сергий добивался подключения к судам за право собственности на эту недвижимость, но ему отказали.

"Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 мая (....) отменить", - говорится в документах суда. Причины этого решения не названы.

Решение арбитража в июне оспорило региональное управление Росреестра. В пресс-службе управления уточнили, что жалоба была инициирована для "устранения технических аспектов порядка проведения учетно-регистрационных действий, установленных действующим законодательством".

О решении по жалобе управления в документах суда не сообщается.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии сказали, что не будут комментировать решение суда до получения его мотивировочной части.

Среднеуральский монастырь Екатеринбургская епархия арбитраж Свердловской области Росреестр Сергий Романов

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