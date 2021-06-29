Чиновники оспорили право епархии на постройки Среднеуральского монастыря

Суть жалобы Росреестра будет раскрыта только сторонам судебного спора

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Управление Росреестра по Свердловской области подало апелляцию на решение Арбитражного суда региона о признании права собственности на здания Среднеуральского женского монастыря за Екатеринбургской епархией. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе арбитража.

Жалоба была подана 21 июня, 23 июня дело передали в семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Сотрудник пресс-службы добавил, что суть жалобы не раскрывается, поскольку ее уже приобщили к материалам дела и она затрагивает интересы сторон.

"С ней могут ознакомиться только участники дела", - уточнил он.

По меньшей мере с середины июня 2020 года и до конца декабря Среднеуральский женский монастырь контролировал духовник обители, теперь уже бывший схиигумен Сергий (Романов). Летом 2020 года он был лишен сана, а в сентябре - отлучен от церкви за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Он отказывался покидать монастырь, но в ночь на 29 декабря был задержан в ходе полицейского рейда. С тех пор он находится под стражей, ему вменяют три уголовные статьи.

10 февраля Арбитражный суд Свердловской области по иску Екатеринбургской епархии признал за ней право собственности на здание одного из храмов Среднеуральского монастыря. К концу мая епархия через суд добилась признания ее права собственности на 14 построек на территории обители. В материалах суда указывалось, что как минимум восемь из 14 зданий на территории монастыря возведены без соответствующего разрешения на строительство, разрешение на ввод этих объектов в эксплуатацию администрацией Среднеуральска не выдавалось.

Бывший схиигумен добивался подключения его к судебному спору за право собственности на монастырские постройки, но получил отказ.

В середине апреля из монастыря выдворили всех насельников на том основании, что монастырские постройки могут быть небезопасными для проживания.

Сейчас монастырь закрыт. В епархии отмечали, что планируют использовать его по назначению.