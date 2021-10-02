Что произошло за день: суббота, 2 октября

Растущая заболеваемость коронавирусом в России, арест Тельмана Исмаилова в Черногории, решение президента Филиппин уйти из политики после выборов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки достигло 25 219. В Москве - 4 032 новых пациента, это максимум с 22 июля. В Санкт-Петербурге - 2 494 случая заражения, в Московской области - 1 483. Умерли в целом по стране 886 пациентов.

- Тельмана Исмаилова арестовали в Черногории на два месяца. Российский адвокат бизнесмена Марина Русакова отметила, что перед задержанием он просил политического убежища. Решение пока не принято. В России Исмаилов фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах.

- Глава Минздрава РФ сообщил, что барьеры для признания "Спутника V" в ВОЗ устранены. По словам Михаила Мурашко, компании-заявителю еще предстоит подготовить некоторые документы.

- В Оренбургской области назначили награду за помощь в расследовании тройного убийства. За информацию об убийце девушек в городе Гае власти обещают 1 млн рублей.

- Вместе с Михаилом Саакашвили в тбилисской квартире задержали ее хозяина. В МВД Грузии рассказали, что операция проходила накануне "в тайном режиме". Бывший президент республики продолжает голодовку.

- Президент Филиппин Родриго Дутерте решил уйти из политики после выборов в мае 2022 года. Ранее предполагалось, что 76-летний Дутерте может занять пост вице-президента, что позволило бы ему вернуться к руководству страной в случае смерти нового лидера или его неспособности исполнять обязанности.

- Европейский аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия. Он совершил первый из шести запланированных полетов над планетой.