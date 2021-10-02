Президент Филиппин Родриго Дутерте решил уйти из политики после выборов

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Филиппин Родриго Дутерте, который не может баллотироваться на новый срок, объявил о решении уйти из политики, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Ранее предполагалось, что 76-летний Дутерте может претендовать на пост вице-президента. Однако в субботу президент заявил, что многие филиппинцы выступают против подобного развития событий, в том числе, ссылаясь на возможное нарушение конституции.

Как отмечает Associated Press, двое предшественников Дутерте после истечения президентского срока баллотировались на более скромные должности. Нынешний президент Филиппин, претендуя на пост вице-президента, мог фактически вернуться к руководству страной в случае смерти нового лидера или его неспособности исполнять обязанности по тем или иным причинам.

На Филиппинах президент может избираться только на один шестилетний срок. Выборы пройдут в мае 2022 года.

После прихода Дутерте к власти на Филиппинах развернулась жесткая борьба с наркоторговлей: рейды сопровождались убийством тысяч подозреваемых в распространении наркотиков.

В условиях пандемии в апреле 2020 года Дутерте заявил, что полиция может стрелять на поражение в случае беспорядков, устроенных противниками коронавирусных ограничений. В мае 2021 года он призвал задерживать граждан, которые появляются в публичных местах без масок или неправильно их носят.