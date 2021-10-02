Глава Оренбуржья пообещал 1 млн руб. за информацию об убийце студенток

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение назначить вознаграждение за информацию о преступнике, совершившем в конце сентября тройное убийство в городе Гае, сообщает пресс-служба главы региона в своем телеграм-канале в субботу.

"1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного", - говорится в сообщении.

Паслер считает, что "сегодня мы должны объединиться и помочь следствию".

"Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь", - приводятся в сообщении его слова.

Ранее сообщалось, что рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае были обнаружены тела двух снимавших квартиру девушек с признаками насильственной смерти. Тело третьей девушки нашли во дворе дома. Установлено, что погибшие - студентки медицинского колледжа 17, 18 и 19 лет, родом они из Башкирии. Расследуется уголовное дело.