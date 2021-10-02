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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 с 18 июля

В России зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 с 18 июля
В карантинном центре в Коммунарке
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 219 случаев, это максимальное значение с 18 июля, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Число новых случаев заражения коронавирусом в РФ продолжает увеличиваться: накануне сообщалось о 24 522 заболевших, в четверг - о 23 888. Значения субботы соотносятся в десятыми числами июля - к утру 18 июля было выявлено 25 018 случаев, после этого планка в 25 тысяч заражений за сутки не преодолевалось.

Рост числа заболевших наблюдается в большинстве регионов, в Москве - 4 032 новых случая за сутки, это максимум с 22 июля. В Санкт-Петербурге - 2 494 (2 281 накануне), в Московской области - 1 483 (1 339 накануне).

Еще 612 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 589 - в Воронежской области, 581 - в Нижегородской области, 539 - в Свердловской области, 512 - в Пермском крае, 501 - в Ростовской области, 496 - в Башкирии, 409 - в Крыму, 386 - в Челябинской области, 380 - в Иркутской области, 367 - в Омской области, 366 - в Красноярском крае, по 360 - в Оренбургской и Волгоградской областях.

Кроме того, 355 случаев выявлено в Ставропольском крае, 330 - в Ульяновской области, 313 - в Саратовской области, 295 - в Архангельской области, 283 - в Хабаровском крае, 268 - в Калининградской области, 265 - в Алтайском крае, 264 - в Вологодской области, 260 - в Удмуртии, 253 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 886 пациентов, это на один летальный исход меньше, чем накануне в пятницу. Больше всего смертей в Москве - 67, в Санкт-Петербурге - 59, в Свердловской области - 42.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 560 тыс. 767 случаев коронавирусной инфекции, 209 028 умерших и 6 млн 710 тыс. 574 выписанных, в том числе 17 852 выписаны за последние сутки.

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